Samsung 4 Telefon Modelinin Güncelleme Desteğini Azaltıyor

5G modelini içermeyen Galaxy S10 serisi, Nisan ayında aylık güvenlik güncellemelerinde üç aylık güvenlik güncellemeleri seviyesine indirildi. Bildiğiniz üzere Samsung desteğini keseceği telefon modellerinde ilk olarak aylık güvenlik güncelleme desteğini üç aylık sürece indiriyor. Galaxy S10'un 5G sürümü de artık 4G sürümüne katılıyor ve üç aylık güncelleme sürecine indiriliyor.

İyi tarafından bakacak olursak telefondan destek tamamen kesilmiyor. Galaxy S10 5G her üç ayda bir güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek. Bu yazı itibariyle S10 5G belirli pazarlarda Mayıs 2022 güvenlik güncellemesini aldı ve bu, muhtemelen bir sonraki güvenlik güncellemesinin Ağustos civarında alacağı anlamına geliyor.

Güncelleme süreci sıklığı azaltılan tek model Galaxy S10 değil. Galaxy S10 5G'ye ek olarak 3 Galaxy telefonu daha yılda iki kez güvenlik güncellemeleri alacak sürece indirildiler. Bunlar Galaxy M01, Galaxy A41 ve Galaxy A51 5G.

Bu dört cihaz artık her altı ayda bir güvenlik güncellemeleri alacak. Şu anda Galaxy M01, Galaxy A41 ve Galaxy A51 5G, Nisan 2022 güvenlik güncellemesinde çalışıyor. Bir sonraki alacakları güncelleme, 2022'nin ikinci yarısında daha sonra olacak.

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