Samsung 40 Bin Dolar Tasarım Ödülü Dağıtacak

Akıllı telefonlarda şu an için en önemli konulardan birisi de tasarımdır. Eğer kullanıcıların beğenebileceği yaratıcı bir tasarım ortaya koyabilirseniz, ciddi satış rakamlarına ulaşabilirsiniz. Bunun farkında olan Samsung, tasarım dergisi olan Deezen ile ortaklaşa bir çalışma gerçekleştirecek. İşte haberimizin detayları.

Yapılacak bu yarışmada iki farklı ödül verilmesi bekleniyor. Bunlardan birincisi Next Mobile+ ödülü iken, ikincisi ise Next Mobile Wallpaper olarak adlandırılacak. Her iki farklı kategorinin kazananları için farklı bir ödül verilecek.

Samsung tasarım yarışmasının kazananları Londra'ya gidiyor

Şirket tarafından düzenlenecek olan Next Mobile+ kategorisi daha çok; Galaxy akıllı telefonlar, tabletler ve giyilebilir teknoloji ile ilgili olacak. Bu aksesuarlar içerisinde kablosuz kulaklıklar, tablet kılıfları, saat kordonları veya kablosuz kulaklık kutuları gibi bazı farklı materyaller bulunacak.

Tasarımcılar, üretimleri konusunda serbest bırakılacak ve tamamen kendi istekleri doğrultusunda tasarım gerçekleştirebilecek. Böylece çok daha özgür ve özgün tasarımlar ortaya çıkmış olacak. Samsung şirketinin bir diğer yarışması ise Next Mobile Wallpaper olarak belirlendi. Bu yarışmada ise sadece görsel yeterli olmayacak.

Next Mobile Wallpaper yarışmasına katılanların çok daha farkındalık içeren tasarımlar yapmaları istenecek. Her kategori için belirlenen 5 kişi fikirlerini sunmak üzere Londra'ya gönderilecek. Oradaki Samsung yöneticileri ve Deezen baş editörü Markus Fairs'ten oluşan jüri bir karar verecek. Buradan birinci 10000 dolar, ikinci 5000, üçüncüler ise 3 bin dolar ödülle dönecek. Peki sizce de Samsung buradan önemli bir tasarım çıkarabilecek mi?