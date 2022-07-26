Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, kısa süre önce Hexa²pixel adlı ticari marka başvurusunda bulundu. Ortaya atılan bir iddiaya göre Samsung, 450 MP kamera üzerinde çalışıyor. Bu iddia, çok sayıda telefon kullanıcısını önemli ölçüde heyecanlandırdı. Yaşanan gelişmeye dair merak edilen detaylar haberimizde.

Daha önce iki adet 200 MP çözünürlüğünde ISOCELL sensörün tanıtımını gerçekleştirilen teknoloji devi, yeni sensörler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni sensör ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre geliştirilen sensör 450 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

Samsung 450 MP Kamera mı Geliştiriyor?

Samsung, kısa süre önce Güney Kore'da KIPRIS ile Hexa2pixel ticari markasını güvence altına alabilmek için başvuruda bulundu. Aynı ticari marka başvurusunun Avrupa'da da ortaya çıktı. Bununla birlikte kameranın çözünürlüğü ile ilgili önemli bir iddia ileri sürüldü.

Ticari marka başvurusunda kamera sensörüne dair herhangi bir detayın yer almıyor. Bu durum, bazı söylentilerin ortaya çıkmasına yol açtı. Bazı kişiler sensör için neden Hexa²pixel isminin tercih edildiğine yönelik tahminde bulundu.

İddiaya göre Samsung ultra yüksek çözünürlüklü bir sensör üzerinde çalışıyor. Mevcut 200MP ISOCELL HP1 ve ISOCELL HP3 sensörleri, şirketin Tetra²piksel RGB Bayer Modeli olarak adlandırdığı 16'sı 1 arada gruplama tekniğini kullanıyor.

Söz konusu bilgi göz önünde bulundurulduğunda Hexa²piksel ticari markası ise 36'sı 1 arada piksel gruplama tekniğini kullanabilir. Yani 36 pikseli tek pikselde birleştirebilir. Bu durum da sensörün 450 megapiksel çözünürlüğüne sahip olabileceği anlamına geliyor.

Elbette Güney Koreli teknoloji devi tarafından geliştirilmekte olan sensörün çözünürlüğü henüz bilinmiyor. Öte yandan sensörün ne zaman piyasaya sürüleceği ve hangi akıllı telefon modellerinde kullanılacağı da belli değil.

Her ne kadar sensörlerin çıkış tarihi bilinmese de yakın bir zamanda tanıtılması beklenmiyor çünkü 200 MP ISOCELL sensörlerinin üzerinden pek uzun bir süre geçmedi. Dolayısıyla inanılmaz yüksek bir çözünürlük ile gelmesi beklenen sensörleri daha uzun süre boyunca göremeyebiliriz.

Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından üzerinde çalışılan sensörler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.