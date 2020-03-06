Samsung, 4K ve 8K QLED TV Serisini Piyasaya Sürdü

Samsung, 2020 TV serisini neredeyse hiç çerçevesi olmayacak şekilde, önceki yıllara göre daha fazla 8K tasarımla piyasaya sürdü. Sonsuzluk ekranı olarak adlandırılan seri, teknoloji severler tarafından tam not aldı. Samsung, tüketicilerin ortalama 10 ila 15 fit görüş mesafesinden izlediğinde, çerçevelerin kaybolmuş gibi görünerek, ekranın havada zarif bir şekilde süzüldüğü bir etki yaratıldığını açıkladı.

Bu yıl yepyeni bir koleksiyon satın almak isteyen müşterilerin çoğunluğu için çerçevesiz bir televizyona sahip olmaktan çok daha önemli olan bir durum var. O da televizyonda 4K özelliğinin bulunması. Bu şekilde televizyonlar, Xbox Series X veya PlayStation 5 ile uyumlu hale gelebiliyor.

Daha İyi Bir Ses Kalitesi

Samsung, bu yıl ürettiği televizyon serilerinde entegre ses hoparlörleri normalde oldukça düşük olduğundan, sese yoğunlaşmış gibi görünüyor. Yepyeni televizyonlarda, hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlamak için enerjik ses amplifikatörleri kullanılmış.Ve Q80 koleksiyonunda ve sonrasında 3D sürükleyici bir ses deneyimi üretmek için çekim ses hoparlörleri kullanılmış.

Yeni seri televizyonlarda, Samsung’un televizyon arkasındaki duvar yüzeyi ile özümsenen ortam ayarı devam ediyor. Ayrıca ana pencerede video klip görüntülerken veya video oyunu oynarken, YouTube video kliplerini görüntülemenize veya sosyal ağ uygulamalarından yararlanmanıza olanak tanıyan bir çoklu görüntü ayarı mevcut.