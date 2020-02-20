Samsung 51.000 TL'lik SSD Modeli ile Depolamanın Sınırlarını Zorluyor!

Samsung geçtiğimiz senelerde PM1643 SSD serisini tanıtmış ve oldukça geniş depolama varyasyonları sunmuştu. Uzun bir süredir bulunması oldukça zor olan en tepe model geçtiğimiz saatlerde tekrar satışa sunuldu.

Sınırları Zorlayın

MZILT30THMLA sürüm isimlendirmesine sahip en yüksek kapasiteli model, kullanıcılara 30,72 TB depolama alanı sunuyor. Güncel durumda 8,379 dolar fiyat etiketi ile satılan bu modelin günümüz kuru ile dönüştürüldüğünde yaklaşık 51,000 TL civarında bir fiyata yaklaştığını görüyoruz.

Peki bir araba fiyatında olan bu SSD, kullanıcılara neler sunuyor?

TB başına yaklaşık 270 doların biraz üzerinde bir fiyata sahip olan bu depolama birimi, tüketici sınıfı giriş seviyesi cihazlara göre yaklaşık üç kat daha pahalı. Fakat bu durum farklı bir sebepten kaynaklanıyor. MZILT30THMLA, kurumsal sınıf SAS arabirimini tercih ederek normal SATA konnektörünü kullanmaz.

Samsung tarafından yayınlanan resmi detaylara göre cihaz 2.1 Gbps okuma ve 1.7 Gbps yazma hızlarına ulaşabiliyor. Veri merkezlerine yönelik olarak günde maksimum bir sürücü yazma (beş ayda yaklaşık bir petabayt) ile beş yıl garanti sunuluyor. Sürücü standart genişliğe sahip olsa da (2,5 inç) normal 9,5 mm'den çok daha kalın.

Peki siz bu model hakkında neler düşünüyorsunuz? 50.000 TL'e bunu alır mıydınız? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.