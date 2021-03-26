Samsung 512 GB DDR5 RAM Çıkarmaya Hazırlanıyor!

Bu yılın sonlarına doğru raflarda yer almaya başlayacak olan DDR5 RAM teknolojisi, mevcut nesil ile kıyaslandığında önemli ölçüde daha yüksek veri aktarımına olanak sunuyor. Samsung 512 GB DDR5 RAM ile birlikte sektörün ilk örneklerinden birisini çıkarmak için kolları sıvamış gibi gözüküyor.

Samsung 512 GB DDR5 RAM Neler Sunacak?

2005 yılında bilgisayarlarımızda kullandığımız 512 MB'lık RAM'lerden bu yana oldukça uzun bir zaman geçti ve fark etmiş olabileceğiniz üzere tek çubukta kullanabileceğiniz birim sayısı, neredeyse bin kata yakın artış gösterdi. Gerçi, bunu edinmek için yüksek tutarda bir ödeme yapmanız gerekebilir ancak buralarda bir yerlerde hayata geçmeye hazır olduklarını görüyoruz.

Söz konusu DDR5 RAM, Samsung tarafından geliştirilen HKMG işlemi ile tasarlandı ve bu sayede bellek sızıntısını önemli ölçüde düşürüyor. Yükleme sırasındaki güç tüketimini yüzde 13 oranında düşüren DDR5 RAM, 7.200 Mbps bandındaki teorik hızı ile DDR4 RAM'lerin bant genişliğini de ikiye katlıyor.

Temelde oyun bilgisayarlarında yer alması için ideal bir kurulum gibi gözüküyor olabilir ancak Samsung, "Bant genişliği yoğun bilgi işlem uygulamaları için ideal." şeklinde bir açıklama ile bunların temel olarak iş istasyonları için tasarlandığının altını çiziyor.

Evet, 512 GB kapasitesindeki bir RAM şu sıralar tüketici bilgisayarları için gereksiz gibi gözüküyor. Ayrıca bunu oyun odaklı bir bilgisayara koymak için yapmanız gereken ödeme de gerçekten caydırıcı bir diğer detay olacaktır. Öte taraftan teknolojinin hızla ilerlediği şu günlerde yakın gelecekte neler olacağını tahmin etmek pek de kolay değil.

Yine de DDR5 RAM'lerin yüksek bant genişliği ve düşük güç tüketimi gibi avantajlarından faydalanmak istiyorsanız, 32 GB DDR5 RAM ya da 64 GB DDR5 RAM tercih etmek isteyebilirsiniz. 2022 yılı, tüm bunlar için gerçekten heyecan verici bir sene olacak gibi gözüküyor.

Peki siz yeni nesil RAM teknolojileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce DDR5 RAM'ler yakın bir zamanda sektörün standartı haline gelebilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.