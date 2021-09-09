Samsung 576 MP Kamera Geliştiriyor

Son dönemlerde akıllı telefon üreticilerinin ana odak noktası haline gelen kamera, yıldan yıla önemli bir gelişim ivmesi yakalamayı başardı. Elde edilen gelişmelerin sınırlarını zorlamak isteyen Samsung, 576 MP çözünürlüğündeki sensörün geliştirilme aşamasında olduğunu duyurdu.

Samsung'un 576 MP Sensörü Ne Zaman Çıkacak?

Samsung'un kameralarla ilgili yayınladığı yol haritası, 2025 yılına kadar çıkması planlanan 576 MP çözünürlüğündeki sensörü işaret ediyor. Açıkçası bu sensörün kullanım alanının akıllı telefonlarla kısıtlı kalmaması ve otonom araçlar, insansız hava araçları ve sanal gerçeklik ile ilgili alanlarda da yer verilmesi bekleniyor.

Şirket daha önceki bir blogda insan gözünün yaklaşık olarak 500 MP çözünürlüğündeki sensör ile benzer seviyede olduğunu belirtmişti. Bu durumda insan gözünün ötesinde bir çözünürlükten bahsetmek doğru olacaktır. Tabii ki bu, görüntülerin illa ki insan gözü kadar iyi olması gerektiği anlamına gelmiyor.

Sektöre Liderlik Ediyor

Samsung, oldukça kısa bir süre önce ISOCELL HP1 ve ISOCELL GN5 olarak adlandırılan yeni sensör teknolojilerini resmi oplarak duyurmuştu. Sektörün 200 MP çözünürlüğe sahip ilk mobil sensörü olan ISOCELL HP1, yeni piksel gruplama teknolojisi ile düşük ışıkta oldukça iddialı bir performans sergileyecek. Bu sensörün ilk olarak Samsung Galaxy S22 Ultra ile kullanılacağına yönelik bazı iddialar var.

Bir diğer sensör olan ISOCELL GN5 ise 50 MP çözünürlük ile geliyor ve otomatik odaklama alanında mevcut teknolojilere nazaran daha iyi bir çözüm vaat ediyor. Bu sensörün ise ilk olarak Samsung Galaxy S22 ve Samsung Galaxy S22+ modellerinde yer alacağı iddia ediliyor.