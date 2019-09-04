Samsung, İlk 5G Entegreli İşlemcisi Exynos 980'i Duyurdu

5G teknolojisi bazı ülkelerde kullanıma sunulmuş olsa da, henüz yaygın bir kullanım alanına sahip değil. Ancak şirketler ilerleyen zamanlar için planlarını yapmaya ve adım atmaya başladı. Bu şirketlerden birisi olan Samsung, ilk 5G entegreli işlemcisi olan Exynos 980'i duyurdu.

Üst segment modellerinde Exynos 9800 ve Snapdragon X50 modemleri ile birlikte Exynos 9820 ve Snapdragon 855 işlemcilere yer veren Samsung; Galaxy A90, Galaxy S10, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ modellerinin 5G varyasyonlarını belirli bölgelerde satmakta.

Koreli şirket bugün attığı adımla birlikte Exynos 980 adını verdiği ilk 5G entegreli mobil işlemcisinin tanıtımını gerçekleştirdi. 8 nanometre FiNFET süreci üzerine kurulu olan işlemci iki adet 2.2 GHz ARM Cortex-A77 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 çekirdeği barındırıyor. Performans noktasında beklentilerin biraz daha gerisinde kalan işlemci, yine de ilk olması nedeniyle önemli bir yere sahip.

2.55 Gbps'e kadar indirme hızı desteği sunan 5G modemi, her durumu göz önünde bulundurup 2G'den 5G'e kadar tüm ağ teknolojilerini destekliyor. Kamera tarafında tek kamerada 108 MP, çift kamerada 20+20 MP çözünürlük desteği sunan işlemci, 120 fps'de 4K UHD video kaydına da imkan sunuyor.

Bu senenin sonuna kadar seri üretimine başlanması beklenen işlemcinin, önümüzdeki sene içerisinde aktif olarak rol oynayacağı tahmin ediliyor.