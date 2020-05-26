Samsung'un 5G Destekli Yeni Yonga Seti Exynos 880 Ortaya Çıktı!

Samsung'un yeni yonga seti Exynos 880 ortaya çıktı. Exynos 880 ilk olarak Vivo Y70s modelinde kullanılacak.

Samsung yeni yonga setleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Samsung'un ilgi çeken modellerden birisi olan Exynos 990, birçok üst düzey cihazda yerini almıştı. Şimdi daha orta-üst segment cihazlara hitap eden bir yonga seti doğuyor. Samsung ise bu yonga setini ilk olarak Vivo'nun bir modelinde kullanacak.

Exynos 880 İlk Kez Vivo Y70s'de Kullanılacak

Dün ortaya çıkan Vivo Y70s'in Exynos 880 yonga setine sahip olacağını belirtmiştik. O habere buradan ulaşabilirsiniz. Tabi o yazıda cihazın aslında orta segment olduğunu ancak özellik olarak gerçekten yüksek olduğunu belirtmiştik. Keza 5G desteği ile birlikte şu dönemde yüksek cihazlarla yarışabilecek bir model olan Vivo Y70s, Samsung'un yeni yonga seti modeli Exynos 880'i kullanıyor.

Bu yonga seti üzerinde iki adet Cortex-A77, altı adet Cortex-A55 çekirdek taşıyor. GPU anlamında ise Mali-G76 MP5 eşlik ediyor. Bu yonga seti bir önceki modelle göre daha yüksek hızlar sunuyor. İşleminin hızı belirtilene göre 2.2Ghz. Exynos 980'in alt versiyonu olarak görülen bu yonga seti kullanıldığı cihazda gerçekten yüksek performans sağlayacak.

Gerçekten ilgi çekici bir model olan Vivo Y70s, Samsung tarafından geliştirilen Exynos 880 yonga seti ile beraber tam bir canavar olacak. Cihazın fiyatı ise en alt versiyonda 280 Dolar, en üst versiyonda ise 308 Dolar olacak. Bakalım Vivo Y70s, Exynos 880 yonga seti ile nasıl bir performans sergilecek.