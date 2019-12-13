Samsung 5G Pazarını Domine Ediyor

2019’da bazı 5G uyumlu akıllı telefonların piyasaya çıkışına şahit olduk. Aslında beklediğimiz kadar çok 5G’li cihaz göremedik ancak bu durum Samsung’un işine yaramışa benziyor.

Galaxy Note 10 5G Çok Popüler

IHS Markit’in raporuna göre, 5G söz konusu olduğunda ilk sırada Samsung geliyor. Rapordaki verilere bakılırsa, 2019’un üçüncü çeyreğinde (Q3 2019) 5G akıllı telefon pazarındaki tüm cihazların yüzde 74’ünü Samsung cihazları oluşturdu. Dünya genelinde yaklaşık 4.3 milyon adet 5G uyumlu akıllı telefon satılırken, bunların 3.2 milyon adedi Samsung tarafından satıldı.

Bu aynı zamanda, Samsung'un yalnızca 1.5 milyon adet cihaz satmayı başarabildiği bir önceki çeyreğe göre de çok büyük bir adım. Görünen o ki Galaxy Note 10’un 5G versiyonu, bu satışların 1.6 milyon adedini oluşturarak bu başarıya çok büyük bir katkıda bulundu. Bu durum ayrıca, kullanıcıların Galaxy S10’un 5G versiyonuna kıyasla Galaxy Note 10’un 5G versiyonuna daha çok ilgi gösterdiği anlamına da geliyor.

2020'de Apple da Pazara Girebilir

2020 yılında Samsung ve diğer üreticilerin daha fazla 5G uyumlu akıllı telefon piyasaya sürmesini bekliyoruz. Ayrıca 2020’de Apple’ın da 5G pazarına giriş yapacağına dair söylentiler mevcut. 2020’de Samsung, Apple ve Huawei gibi teknoloji devlerinin 5G pazarında nasıl bir rekabete tutuşacağını görmeyi merakla bekliyoruz.