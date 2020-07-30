Samsung 5nm İşlemciler Seri Üretimde, 4nm İşlemciler Geliştiriliyor

Samsung, dünyanın önde gelen işlemci üreticisi TSMC’ye yetişmek ve rekabet etmek için çok çalışıyor. Şirket, yonga seti üretimini artırmak için çaba harcıyor ve şimdi 5nm işlemcinin seri üretimine başladı.

Güney Koreli teknoloji devi 2020 ikinci çeyrek peformansına ilişkin yakın tarihli açıklamasında 5nm işlemcilerin seri üretimine başlandığını doğruladı. Şirket ayrıca 4nm işlemciler üzerinde çalıştığını da açıkladı.

5nm Samsung İşlemciler Seri Üretimde

Gelişme, şirketin 2020 yılının ikinci çeyreği sonuna kadar 5nm işlemcinin seri üretimine başlayacağını duyurmasıyla aynı doğrultuda. Şirket, Pyeongtaek kompleksindeki üretim hatlarında yatırımlara başlayarak büyüme/ilerleme temelini de güçlendirdiğini açıklıyor. Bilmeyenler için, Güney Kore’deki Pyeongtaek kompleksi, Samsung’un 5nm işlemci üretimine odaklanacak yeni yonga seti üretim tesisi. Şirket, bu tesise yaklaşık 8 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Yeni tesis, yapay zeka (AI) destekli üst seviye akıllı telefonlar ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) yongaları üretmekten sorumlu. Samsung’un planı karlılığı artırmak için uygulamaları HPC ve tüketici ürünlerine dönüştürmek.

Öte yandan Tayvan Yarıiletken Üretim Şirketi (TSMC) Apple için 5nm işlemcileri üretmeye başladı. Apple A14 çip, Cupertinolu teknoloji devinin yeni iPhone modelleri olacak iPhone 12’ye güç verecek.

Samsung, kendi işlemcilerini üreten az sayıda akıllı telefon şirketi arasında yer alıyor. Güney Koreli devin gelecek için iddialı planları var; 2030’a kadar dünyanın lider yarı iletken şirketi olmayı hedefliyor.