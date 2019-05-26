Samsung’a Göre, 'Gerçekçi Sahte Videolar' Yapmak Artık Daha Kolay

Samsung'un Moskova'daki Yapay Zeka Merkezi'nde, tek bir yüz fotoğrafı ya da tablodan, yüksek gerçekçiliğe sahip sahte videolar oluşturmayı mümkün kılan yeni bir teknoloji tanıtıldı. Geliştirilen yeni teknoloji sayesinde, örneğin Mona Lisa tablosundan alınan tek bir fotoğraf ile, Mona Lisa’nın hareket ettiği ya da konuştuğu videolar oluşturulabiliyor.

BBC’de yer alan detaylara göre, Yapay Zeka Merkezi tarafından geliştirilen sisteme Mona Lisa tablosu dahil edildiğinde, Mona Lisa’nın dudaklarını, gözlerini hareket ettirmesi ve yüz mimiklerini kullanması sağlandı.

Bu sistem sayesinde, tek bir yüz fotoğrafı ya da tablo kullanılarak, fotoğraf ya da tablodaki kişinin konuştuğu, güldüğü ya da yüz ifadelerini kullandığı yüksek gerçekliğe sahip sahte videolar oluşturmak oldukça kolay.

Aslında Deepfake AI adı verilen bu teknoloji ilk kez gün yüzüne çıkmıyor. Daha önce de gerçekçi sahte videolar yapılabiliyordu fakat videonun yapılabilmesi için kişinin yüzünün farklı açılarını gösteren birden fazla fotoğrafa ihtiyaç duyuluyordu. Samsung’un geliştirdiği yeni sistemde ise, videolar için tek bir fotoğraf ya da tablo yeterli oluyor.

Herhangi bir yüzü kaynak olarak kullanabilen sistem, kaynak olarak kabul ettiği yüze ait mimikleri, konuşma, gülme gibi ifadeleri alarak, oluşturulacak videoda kullanılacak hedef yüze tüm bunları aktarabiliyor. Mona Lisa tablosunun yanı sıra Marilyn Monroe, Fyodor Dostoyevski ve Albert Einstein gibi ünlü isimlerin fotoğrafları da bu sistemle video haline dönüştürüldü ve YouTube’da paylaşıldı.