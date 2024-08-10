Samsung'dan Üç Model İçin Güvenlik Açıklarını Kapatan Güncelleme!

Samsung, kullanıcı güvenliğini bir üst seviyeye çıkaran güvenlik güncellemelerinin dağıtımını sürdürüyor. Güney Koreli marka son olarak üç popüler modeli için güvenlik açıklarını ortadan kaldıran Ağustos 2024 yamasını yayınladı. Peki, güncelleme alan modeller hangileri?

Samsung'dan Üç Modele Daha Ağustos 2024 Güncellemesi

Samsung'un en yeni güvenlik güncellemesini alan modeller Galaxy Z Fold 3, Fold 4 ve Fold 5 oldu. F926USQS7IXG6, F936U1UES6FXGJ ve F946U1UES4CXG6 yapı numaralarıyla gelen yamanın ilk etapta ABD'de kullanıma sunulduğu, ancak önümüzdeki dönemlerde diğer bölgelere de geleceği ifade ediliyor.

Samsung'un daha önce belirttiği üzere, Ağustos 2024 güncellemesi oldukça önemli ve 50 güvenlik açığını ortadan kaldırarak daha güvenli bir deneyim vadediyor. Bununla birlikte, yamayı cihazınıza kurmak için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!