Samsung Akıllı Hoparlörler Geliyor

Samsung’ un akıllı hoparlörleri ile ilgili yeni haberler konuşuluyor. Ağustos 2018'de Samsung, Bixby destekli Galaxy Home'u duyurmuştu. Bir yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen, akıllı hoparlörlerin piyasaya sürülmesiyle ilgili pek bir gelişme kaydedilmemişti.

Çıkan son söylentilere göre Samsung, 2020'nin başlarında planlanandan daha küçük bir akıllı hoparlörün lansmanını gerçekleştirecek. Galaxy Home Mini olarak adlandırılan akıllı hoparlör, ilk olarak Ağustos 2019'da beta testi için piyasaya sürüldü. 2020 yılının başlarında ise Home Mini'nin piyasaya sürülmesinin planlandığı konuşuluyor.

Tüketici Elektroniği Bölümü CEO'su Hyun-Suk Kim Söylentileri Doğruladı

Samsung’ un Tüketici Elektroniği Bölümü CEO'su Hyun-Suk Kim, CES 2020’de söylentileri doğruladı. Daha büyük Galaxy Home'un aksine, Home Mini'de bazı özelliklerin olmadığı belirtiliyor. Galaxy Home’a kıyasla daha kompakt bir tasarıma sahip olan Home Mini’den oturma odalarınızda dahi rahatça kullanabileceğiniz bir akıllı hoparlör olarak söz ediliyor.

Samsung, Galaxy Home Mini'yi kendi akıllı cihazları arasında en iyi ses kontrol cihazı yapmayı hedefliyor. Akıllı hoparlörde hiç şüphesiz ki Samsung’un ses asistanı Bixby bulunuyor. Üzerindeki ses AKG tarafından ayarlanan hoparlör, Samsung SmartThings entegrasyonu sayesinde akıllı ev cihazlarını kontrol edebiliyor.

Teknoloji severler tarafından merakla beklenen Galaxy Home Mini akıllı hoparlörü, bakalım ne zaman satışa çıkacak?