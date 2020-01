Samsung Akıllı Robotu Ballie'yi Duyurdu! İşte Özellikleri #CES2020

Samsung, CES 2020'de düzenlediği etkinlikte akıllı robotunu tanıttı. Gelin hep beraber tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ballie isimli robotun neler sunduğuna yakından bakalım.

Samsung, Ballie'nin yapay zeka destekli olduğunu ve evin içerisinde bulunan kullanıcılara yardımcı olacağını açıkladı. Ballie'nin üzerinde bir adet kamera sensörü yer almakta. Robot etrafı bu kamera sensörü sayesinde izlemekte.

Ev içerisinde bulunan akıllı ürünler ile entegreli bir şekilde çalışan Ballie, evde olmadığınız zamanlarda evcil hayvanlarınızı takip ediyor ve bir olay anında müdahale ediyor. Samsung, bu tür robotların "hayat arkadaşlarımız" olmasını öngörmekte.

Ballie, otomatik olarak evde bulunan akıllı süpürgeyi açabiliyor, etrafı analiz ederek perdeleri açabiliyor. Hemen aşağıdan Samsung'un Ballie için paylaşmış olduğu videoyu izleyebilirsiniz.

Meet #Ballie, Samsung’s human-centric vision of robots that takes personalized care to the next level. The small rolling robot, “understands you, supports you, and reacts to your needs.” #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/YzwgZN1Lgw