Samsung Akıllı Servisi 1 Saatte Çözüm Sunabilecek

Mobil servislerinde yepyeni bir döneme giren Samsung, artık çok daha kısa sürede çözümler sunabilecek. Yenilenen 14 Samsung Servis merkezinde yalnızca bir saat gibi kısa sürede cihaz tamir edilebilecek.

Artık Samsung Akıllı Servis Merkezleri, müşteri taleplerini daha kısa sürede gerçekleştirebilecek. Samsung Members veya Çağrı Merkezi sayesinde de online hizmet alınabilecek. Teknik servis konusunda Türkiye'de yeni bir dönem başlatan Samsung, Akıllı Servislerde ortalama 4 dakikada yetkili bir uzmanı müşteriyle buluşturuyor.

Samsung Members Sayesinde Evden Hizmet Alın

Samsung, Akıllı Servisin dışında Samsung Members uygulaması ve Çağrı Merkezinden destek alınabilecek. Kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran ve daha kısa sürede çözüm sunan Samsung Members, mobil cihazlardaki tüm ayarların gözden geçirilmesine veya donanımların onarılmasına destek oluyor. Çağrı merkezlerinde ise evden hizmet alınabiliyor ve kullanıcılara çözüm yolları sunuluyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Samsung Electronics Türkiye Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Uğurlu, ihtiyaçlara yönelik bir servis oluşturduklarını söyledi. İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan Akıllı Servis Merkezi’nden yeni hizmete geçiş yaptıklarını aktaran Uğurlu şunları aktardı:

“Yeni servis anlayışımızı müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ederek oluşturduk. Servis anlayışındaki bu yeni dönemle birlikte Samsung’dan teknik destek almak veya cihazına bakım yaptırmak hızlanıyor ve kolaylaşıyor. Şu anda Türkiye’nin 6 ilinde bulunan 14 merkez Akıllı Servis Merkezi standartlarına kavuşturuldu."