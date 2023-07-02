Samsung Akıllı Telefonların Ekran Sorunları Devam Ediyor

Samsung, akıllı telefon modellerinde yeni bir ekran sorunuyla karşı karşıya. Samsung Galaxy A71'in ekranında beliren beyaz bir çizgi yeni bir sorun ortaya çıkardı. Yaşanan bu problem daha önce Note 20 Ultra ve S21 Ultra gibi modellerinde görülen mor, pembe veya yeşil çizgileri içeren önceki durumlardan ayrılıyor.

Samsung Yeniden Ekran Sorunuyla Karşı Karşıya

Bir kullanıcı twitter gönderisinde, ekranında beyaz bir dikey çizgi olan Samsung Galaxy A71 telefonunun fotoğrafını paylaştı. Cihazın orta kısmında yer alan çizgi hakkında Samsung, tüketici şikayetlerini ele almak için her zamanki protokolünü izleyerek kullanıcının iletişim bilgilerini doğrudan mesaj yoluyla istedi.

Yaşanan bu gelişme, Samsung'un haziran güncellemesinin ardından çizgi sorunları yaşayan Galaxy Note 20 Ultra kullanıcılarına ücretsiz ekran değişimi sağlamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Samsung, yaşanan sorunu resmi olarak kabul etmese de, etkilenen OLED ekranları ve pilleri ücretsiz olarak hızlı bir şekilde değiştirmeleri, yazılımda veya ekranında bir sorun olduğunu gösteriyor.

Galaxy A71'in ekranında beyaz bir çizginin görünmesi, bu ekran sorunlarının altında yatan nedenlerin daha fazla araştırılması gerektiğini vurguluyor.