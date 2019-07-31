Samsung, Akıllı Telefon Sevkiyatında Liderliğini Korudu

Hong Kong merkezli analiz firması Counterpoint Research, 2019’un ikinci çeyreğine ilişkin global akıllı telefon sevkiyat raporunu yayınladı. Bu çeyrekte oldukça iyi bir performansa imza atan Samsung, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7.1 artışla 76.6 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptı.

Counterpoint Research ’e göre, Samsung Galaxy S10 serisi ve yenilenen orta segment akıllı telefonlar, Güney Koreli şirkete yıllık bazda 7.1’lik artış getirdi.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 71.5 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapan Samsung, bu çeyrekte 76.6 milyonu gördü. Bu rakam, 2019’un ikinci çeyreğindeki tüm akıllı telefon sevkiyatlarının yaklaşık beşte birini oluşturdu.

Listenin ikinci sırasında yer alan Huawei, Samsung kadar büyüme göstermedi; ancak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artış elde etmeyi başardı. Çinli teknoloji devi, 2019 yılının ikinci çeyreğinde 56.7 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi.

Apple, üçüncü sırada yer almasına rağmen, 2018’in ikinci çeyreğine göre global akıllı telefon sevkiyatında yüzde 11,9’luk bir düşüş yaşadı.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 41,3 milyon sevkiyat gerçekleştiren ABD’li şirket, bu çeyrekte 36,4 milyonda kaldı. Apple, düşüş trendinden kurtulamadığı takdirde üçüncü sıradaki yerini bir diğer Çinli üretici Xiaomi’ye kaptırabilir.

Counterpoint Research, akıllı telefon piyasasının beş büyük Çinli oyuncusu, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo ve Realme’nin toplam pazar payının yüzde 42’ye ulaşarak, şimdiye kadarki en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.