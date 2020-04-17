Samsung Akıllı Telefon Üretimini Yarıya Düşürebilir

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle Samsung akıllı telefon üretimini azaltabilir. Gelen raporlar Samsung'un akıllı telefon üretimini azaltacağı yönünde.

Samsung Akıllı Telefon Üretimini Azaltabilir

Güney Koreli, The Elec isimli internet sitesinin yayınladığı rapora göre, Samsung Nisan ayında akıllı telefon üretimini aşağıya çekecek. Samsung, Nisan ayında 10 milyondan fazla akıllı telefon üretmeyi planlıyor.

Şirketin geçtiğimiz ay 25 milyondan fazla akıllı telefon ürettiği açıklandı. Bu da demek oluyor ki Samsung akıllı telefon üretimini yarı yarıya azaltacak. Geçtiğimiz haftalarda Samsung, koronavirüs nedeniyle Güney Kore'deki fabrikasını kısa süreliğine kapattı.

Mağazalar da geçici olarak hizmet vermiyor. Şirket tesislerine girmeden önce çalışanlar için zorunlu sağlık taramaları ve sıcaklık kontrolleri olduğunu ve düzenli derin temizlik uyguladığını duyurmuştu.

Koronavirüste Son Durum

Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 2.160.170 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 145.593 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 549.996 olduğu bilgisi paylaşıldı.