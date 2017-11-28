Samsung, Akıllı Telefonların 12 Dakikada Şarj Olmasını Sağlayacak

Akıllı telefon teknolojisindeki onca gelişmeye rağmen, hala şarj konusunda radikal bir ilerleme sağlanamadı. Fakat Samsung'un yeni bataryası ile akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunu tarihe karışabilir.

Akıllı telefon fiyatlarının 6 bin liraya dayanmış olması, batarya ömürlerinin de ayrı oranda artması anlamına gelmiyor. Astronomik sayılabilecek fiyatlarla satılan cihazların dahi şarjları maksimum 1.5 gün dayanabiliyor. Hatta bunun bile büyük bir başarı olduğunu söylemekte fayda var.

Samsung, akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunlarının başında gelen şarj sorununu tarihe gömmek istiyor. Güney Koreli teknoloji devinin yeni bataryası sayesinde cihazlar yalnızca 12 dakika içinde tam şarj olabilecek.

Samsung ekibi, Lityum iyon pillerde kullanılan grafit ve bakır yerine, çok daha iyi bir performans ve pil ömrü vadeden Grafin bazlı bir batarya üzerinde çalışıyor. Şu an test aşamasında olan teknolojinin beklenenden çok daha iyi bir performans verdiği ve cihazları 12 dakika içinde şarj edebildiği söyleniyor.

Öte yandan söz konusu teknolojinin ne zaman hayatımıza gireceği henüz belli değil ancak kısa zamanda kullanıma sunulması pek de mümkün görünmüyor.

Peki, piyasadaki en iyi batarya performansına sahip akıllı telefonlar hangileri?

İşte cevabı:

Acer Z630S - 4000 mAh

Lenovo K6 Power - 4000 mAh

Huawei Mate 9 - 4000 mAh

Xiaomi Redmi Note 4 - 4100 mAh

Asus Zenfone 3 Max - 4130 mAh

Xiaomi Mi Max - 4850 mAh

Samsung Galaxy A9 Pro - 5000 mAh

Casper VIA A1 Plus - 5000 mAh

Lenovo P2 - 5100 mAh

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