Samsung, Akıllı Telefonlarında Reklam Yayınlayabilir

Samsung satışa çıkardığı akıllı telefonların arayüzünde reklam yayınlamaya başlayabilir.

Samsung Mobile Ads Kuruldu

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nde yeni kayıt gerçekleştiren Samsung, "Samsung Mobile Ads"ı kurdu. Şirketin attığı bu adımla birlikte akıllı telefonlarda reklam göstermeye başlayabileceği tahmin ediliyor.

Akıllı telefonların arayüzünde reklam yayınlayan şirketlerden birisi olan Xiaomi, bu nedenle kullanıcılar tarafından yoğun tepkiler almakta. Zaten akıllı telefonlara sahip olmak için ücret ödeyen kullanıcılar, üzerine arayüz içerisinde reklam gösterilmesini çok doğru olarak karşılamıyor. Şirketin arayüzde yayınladığı reklam örneğini aşağıda görebilirsiniz.

Bununla birlikte Samsung'un benzer bir adımı atması, çok daha ağır şekilde tepki alabilir. Sonuç olarak akıllı telefon fiyatlarını düşük tuttuğu için arayüzde reklam yayınlayan Xiaomi, fiyatları daha yüksek tutan Samsung'a göre bir adım önde sayılabilir.

Akıllı televizyonlarında da reklam gösterimi yapan şirket, çetin yolları aşıp menüleri karıştırmanızın ardından bunu kapatabilmenize olanak sunuyor.

Şirketin akıllı telefon tarafında gerçekten böyle bir adım atıp atmayacağı şu an için bilinmiyor. Bununla birlikte bu adım atılırsa hangi segment ürünlerde reklam gösterilecek, hangi koşullarda gösterilecek gibi sorular da cevap bekliyor olacak.