Samsung Akıllı Yüzük Geliştiriyor Olabilir

Çoğumuzun günlük adım sayısı ve kalp atış hızı gibi istatistikleri izlemek için bileklerimize sarılmış akıllı saatleri veya telefon takip uygulamaları olsa da akıllı yüzükler kullanışlı ve hafif bir alternatif sunuyor ve görünüşe göre yakında bu kategoride yeni bir ürünümüz olacak gibi görünüyor.

Güney Kore'deki Naver forumunda akıllı yüzük tarzı bir cihaz için bir Samsung patenti bildirildi ve iddialar, cihazın Samsung Galaxy Watch 5'te bulunanlara benzer bir dizi özellik sunabileceği yönünde.

Patent başvurularıyla ilgili klasik durumlar yine geçerli, bunlar yalnızca bir şirket içinde gerçekleşen araştırma ve geliştirme projelerini belirtir ve gerçek bir cihaza dönüşeceğini garanti etmez. Bununla birlikte Samsung en azından akıllı yüzükler söz konusu olduğunda seçeneklerini araştırıyor gibi görünüyor.

Galaxy Akıllı Yüzük Ne Özellikler Vaat Edecek?

Şu anda akıllı yüzüklerde en başarılı marka Oura. Üçüncü nesil Oura akıllı yüzüğü 7/24 kalp atış hızı izleme, uyku takibi ve hatta bazı dikkat egzersizleri gibi özellikler sunuyor ve 300 dolar fiyat etiketine sahip.

İddialara göre Samsung, optik kalp atış hızı monitörü ve EKG özelliklerini akıllı yüzüğe sıkıştırmayı planlıyor. Bir EKG (elektrokardiyogram) okuması, kalp atışı ritimlerindeki düzensizlikleri arar.

Cihaz yakın zamanda ortaya çıkacak gibi görünmüyor ancak iddialar, Samsung'un Galaxy cihaz yelpazesini daha da genişletmeyi planladığı yönünde.