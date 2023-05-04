Samsung Altı Modelin Yazılım Desteğini Sonlandırdı: İşte O Telefonlar!

Samsung bir dizi modelinden daha desteğini kesmeye devam ediyor. SamMobile'ın haberine göre Samsung, altı modelin daha yazılım desteğini sonlandırdı.

Samsung'un yazılım desteğini sonlandırdığı altı model artık güncelleme alamayacak ancak bu cihazlar hâlihazırda mevcut sürümleri sayesinde Google Play Store'daki tüm uygulamaları sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilecekler.

Samsung Altı Modelden Yazılım Desteğini Kesiyor

Yazılım desteği kesilen altı modellik liste, Nisan 2019'dan önce piyasaya sürülmüş cihazlardan oluşuyor ve Android 11 sürümünü kullanıyor.

Samsung'un yazılım desteğini kestiği altı model şu şekilde:

Galaxy A10

Galaxy A20

Galaxy A40

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab A 10.1

Galaxy Tab A with S Pen

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