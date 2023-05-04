Samsung Altı Modelin Yazılım Desteğini Sonlandırdı: İşte O Telefonlar!
Samsung, yapmış olduğu duyuru ile birlikte altı modelin yazılım desteğini sonlandırdığını açıkladı. İşte o telefonlar!
Samsung bir dizi modelinden daha desteğini kesmeye devam ediyor. SamMobile'ın haberine göre Samsung, altı modelin daha yazılım desteğini sonlandırdı.
Samsung'un yazılım desteğini sonlandırdığı altı model artık güncelleme alamayacak ancak bu cihazlar hâlihazırda mevcut sürümleri sayesinde Google Play Store'daki tüm uygulamaları sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilecekler.
Samsung Altı Modelden Yazılım Desteğini Kesiyor
Yazılım desteği kesilen altı modellik liste, Nisan 2019'dan önce piyasaya sürülmüş cihazlardan oluşuyor ve Android 11 sürümünü kullanıyor.
Samsung'un yazılım desteğini kestiği altı model şu şekilde:
- Galaxy A10
- Galaxy A20
- Galaxy A40
- Galaxy Tab S5e
- Galaxy Tab A 10.1
- Galaxy Tab A with S Pen
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