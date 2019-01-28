Samsung Ambalajları Artık Çevre Dostu Olacak

Samsung teknolojik cihazlar ile doğaya verdiği zararı, kutular, ambalajlar ve aksesuarlarıyla gidermek istiyor. Başlatılan yeni çalışma kapsamında şirket ürünlerini koruyan plastikler, geri dönüştürülebilir olarak üretilecek.

Doğaya karşı yapılan büyük israfı azaltmak için ürün tasarımlarında bile değişikliğe gittiklerini duyuran Koreli üretici, örneğin şarj cihazlarının nakliye sırasında bozulmadan kalmasını gerektirmeyen biyoplastik koruma filmiyle kaplayarak fazla atıktan kurtulacak. Aynı zamanda kutu içeriklerinde daha az kağıt kullanacaklarını belirten Samsung, sürdürülebilir malzemeler üretmek istiyor.

2020 yılına kadar bu malzeme değişikliğini bitirmeyi planlayan şirket, özellikle biyoplastik ürünler kullanmak için çaba sarf ediyor. Çünkü çeşitli örgütler tarafından çevresel planları bulunmadığından dolayı yıllarca eleştiriyle karşılaşan Samsung, 2017 yılındaki MWC fuarında Greenpeace protestolarına maruz kalmıştı.

Fakat her şeye rağmen Samsung'un attığı bu adım ile daha çevreci ambalajlara geçilmesi, büyük miktarda atığı ortadan kaldırabilir. Özellikle diğer şirketlere örnek olabilecek türden bir çalışma başlatan şirketin, uzun yıllardır plastikten olabildiğince uzak durmaya çalıştığını da hatırlatmak gerekiyor.