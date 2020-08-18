Üç Yıl Android Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar (Resmi Liste)

Samsung’un Android cihazlarıyla ilgili en büyük sorunlardan biri, şirketin sunduğu sınırlı işletim sistemi yükseltmeleriydi. Akıllı telefonlar ve tabletler yalnızca iki büyük Android sürümünü alıyor ve ardından sadece güvenlik yamaları alıyor. Samsung’un resmi açıklamasına göre bu durum değişecek gibi görünüyor.

Samsung, bu ayın başlarında düzenlediği Unpacked etkinliğinde cihazlarına üç büyük Android sürümünü vereceğini doğruladı ve şimdi şirket yeni bir duyuru yaptı. Güney Koreli dev, birkaç cihazla da sınırlı olsa üç yıl Android güncellemesi vereceğini ve hepsinin Galaxy serisi telefon ve tabletler olacağını söylüyor. Samsung’a göre üç yıl Android yükseltmesi alacak cihazların listesi şöyle:

Üç Yıl Android Güncellemesi Alacak Samsung Cihazlar

Galaxy S serisi: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20 in addition to S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite ve gelecek S serisi cihazlar

Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20 in addition to S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite ve gelecek S serisi cihazlar Galaxy Note serisi: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite ve gelecek Note serisi cihazlar

Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite ve gelecek Note serisi cihazlar Galaxy Katlanabilir cihazlar: Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold ve gelecek Z serisi cihazlar

Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold ve gelecek Z serisi cihazlar Galaxy A serisi: Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G ve bazı gelecek A serisi cihazlar

Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G ve bazı gelecek A serisi cihazlar Tabletler: Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G3, Tab S7, Tab S6 5G4, Tab S6, Tab S6 Lite ve gelecek Tab S serisi cihazlar

Samsung Electronics Mobil İletişim İşi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Yazılım Platformu Ekibi Başkanı Janghyun Yoon, "Samsung, kullanıcılarımızı Galaxy cihazlarını kullanırken en son mobil deneyimlerden tam anlamıyla yararlanmaları için desteklemeye kararlıdır. İnsanlar cihazlarını daha uzun süre tuttukça, ellerinde bulunan cihazlara güvenli koruma ve heyecan verici yeni özellikler getirmek için çalışıyoruz. Üç nesle kadar Android işletim sistemi yükseltmesini destekleyerek, Galaxy ürünlerimizin yaşam döngüsünü uzatıyor ve en son yeniliklerden en kısa sürede yararlanan basit ve güvenli bir mobil deneyim sunacağımıza söz veriyoruz." diyor.