İki Samsung Modeline Daha Anroid 12L One UI 4.1.1 Güncellemesi Geliyor

Google'ın Android 13'ü tanıtmasının üzerinden henüz çok kısa bir süre geçti. Firmalar yeni çıkardığı cihazlarda Android 13 için hazırlıklarını devam ettirirken Samsung eski cihazları da unutmadı. Samsung'un en sevilen fiyat-performans tabletleri arasında yer alan Galaxy Tab S7 için Android 12L tabanlı One UI 4.1.1 güncellemesi yayınlandı.

Yakın zamanda piyasaya çıkan Z Fold 4, kutudan Android 12L One UI 4.1.1 güncellemesi ile birlikte çıkmıştı. Birçok geliştirme içeren bu yeni kullanıcı arayüzünü diğer cihazlarına da taşımayı amaçlayan Samsung, Galaxy Tab S7 ile projeye devam ediyor.

Bölünmüş Ekranın Üstadı: Android 12L One UI 4.1.1

İki hafta önce Galaxy Tab S8 için One UI 4.1.1 güncellemesi gelmişti. Daha önceden yalnızca Güney Kore'deki Galaxy Tab S7 cihazları için tanıtılan güncelleme, bugün itibarıyla Asya, Kanada, Avrupa ve ABD'deki Galaxy Tab S7'ler için de indirilebilir hale geldi. Android 12L standart modele sahip olan T87xXXU2CVH3 ve T97xXXU2CVH3 için One UI 4.1.1 güncellemesi yayınlanmış durumda.

Hem kullanıcı arayüzünde hem de arka plan işlemlerinde birçok yenilik barındıran One UI 4.1.1, Android 13'e geçiş yolunda son çıkan Samsung cihazlarda sıkça tercih ediliyor. Geliştirilmiş bir görev çubuğuna sahip olan One UI 4.1.1, geçmiş sürüme kıyasla çok daha kolay bir çoklu işlem deneyimi sunuyor.

Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'e uygun olarak tasarlanan One UI 4.1.1, bölünmüş ekran özellikleriyle dikkat çekiyor. Aynı anda birkaç işlemi birden yapabilmenizi sağlayan bölünmüş ekran teknolojisi, yeni arayüzde çok daha hassas ve pürüzsüz bir şekilde çalışıyor.