Samsung Apple'a Özendi

Teknoloji dünyasında benzer yenilikleri yakın zamanda çok sayıda markada görmeye alışkınız. Bu 'esinlenme' akımına bir yenisi Samsung'tan geldi.

Apple'ın 10. yılına özel ürettiği iPhone 10, namı diğer iPhone X'in meşhur özelliği 3 boyutlu emojiler, Samsung'un yeni amiral gemilerinde de olacak. Birebir aynısı olacak demiyoruz ancak yeni özelliğin çıkış noktası, yakından tanıdığımız animoji.

26 Şubat - 1 Mart tarihlerinde Barselona'da gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtılacak yeni Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'tan ilk haberler gelmeye başladı. “The camera reimagined” meali “kamera yeniden hayal edildi” sözüyle duyurulan yeni telefonlarda ISOCELL kamera kullanılacağı da bilinenler arasında.

Daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmelerinin yanı sıra hareket algılama konusunda da önemli artıları olan ISOCELL lenslerin, video çekimlerinin kalitesini neredeyse iki kat arttırabileceği de söylenenler arasındaydı. Bir diğer sızıntı bilgi ise işin eğlenceli kısmından geldi. Söylenenlere göre Güney Koreli teknoloji devi yeni modellerde, yüz tanıma sensörleri sayesinde mimiklerinizi taklit edebilen 3 boyutlu emojilerin çok daha gelişmiş haline amiral gemisi üzerinde yer verecek.

Yüz tanıma sistemi denilince aklınıza ilk gelenin Face ID teknolojisi olduğunu tahmin edebiliyorum. Hem parmak izi, hem iris tarayıcı kullanan Samsung, yeni modeline Face ID'yi de ekleyecek mi göreceğiz.

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