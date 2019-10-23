Samsung, Apple'ın Yolundan Gidebilir

Yeni raporlara göre Samsung, son zamanlarda Apple'ın üzerine düştüğü AR gözlüğü üzerinde çalışıyor.

AR Gözlüğü Üzerinde Çalışan Şirketlerden Birisi Oldu

Son zamanlarda ortaya atılan söylentiler, Apple tarafının artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığını işaret ediyordu. Google tarafından da denenen ancak bireysel müşterilerden yeterli talebi görmeyen bu ürün grubu, diğer markaların da sektöre girmesi ile birlikte daha olgun ve daha kullanışlı bir noktaya taşınabilir.

Apple'ın bu yönde çalışmalar yapması ile birlikte Samsung da bu pastadan payını kapmak istiyor gibi gözüküyor. Şirketin bu yönde yaptığı patent başvurusunun ortaya çıkması ile birlikte söz konusu iddialar da ciddilik kazanmış oldu.

İlk olarak 1 Şubat tarihinde dosyalanan tasarım patenti, birkaç gün önce Güney Kore'de halka açık bir şekilde duyuruldu. Üstte gördüğünüz görsel ise şirketin yaptığı patent başvurusu baz alınarak hayranlar tarafından tasarlandı.

Patente göre Samsung'un AR gözlüğü; her göz için ayrı ayrı projeksiyon perdeleri, iki kamera, küçük bir hoparlör ve havalandırma delikleriyle dolu bir alana sahip olacak. Samsung, AR alanına giriş yaparsa Gear VR ürünlerinin rafa kaldırılacağını düşünebiliriz.

Şimdilik ürünün gerçeğe dönüşme ihtimali hakkında herhangi bir bilgi ve açıklama bulunmuyor.