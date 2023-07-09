Samsung AR Gözlüklerinin Piyasaya Sürüşünü Erteledi

Teknoloji devi Samsung, karma gerçeklik AR/VR kulaklığının üretimini 2024'ün ortalarına kadar erteledi. Gecikmenin nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmasa da Samsung’un Apple ve Vision Pro'nun tanıtılan AR ürünü sonrasında revizeye gideceği konuşuluyor.

Apple'ın WWDC'deki Vision Pro sunumundan etkilenen Samsung'un yapması beklenen değişiklikler arasında daha yüksek çözünürlüklü ekranların eklenmesi ve performansı artırmak için daha hızlı çiplerin kullanılması yer alıyor.

Samsung'tan Şaşırtıcı Karar

Samsung'un bu yılın sonunda başlayacak olan AR cihazının seri üretimindeki gecikme için tedarikçilerine bilgi verdi. Samsung'un gecikmedeki hedefinin Meta ve yaklaşan Quest 3 değil, Apple ve Vision Pro olduğu düşünülüyor.

Teknoloji şirketinin bu hamlesi Vision Pro'ya karşı rekabet etme olasılığı daha yüksek olan bir cihaz tasarlamak için atılmış stratejik bir hamle olabilir.

Güney Koreli şirketten gelen bilgilere göre, Samsung bile Apple'ın teknolojisiyle rekabet edebilmesinin tek yolunun kendi ürününü piyasaya çıkmadan önce geliştirmek olduğuna inanıyor.