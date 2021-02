Samsung AR Gözlüklerinin Görüntüleri Sızdırıldı! (Video)

Dünyanın dört bir yanındaki teknoloji takipçilerinin merakla beklediği Samsung AR gözlükleri nihayet ortaya çıktı. WalkingCat isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı videolarda Samsung Glasses Lite ile Samsung AR Glasses ile ilgili önemli ipuçları yer aldı.

Akıllı telefonların son birkaç yıl içerisinde ne kadar uzun bir yol katettiğine ilişkin kimsenin şüphesi yoktur. Telefonlar özellikle daha genç kitlenin günün büyük bir kısmında yanında tuttuğu, hayatının önemli bir noktasına yerleştirdiği bir teknoloji olsa da teknolojinin olduğu yerde kalmadığını da unutmamak gerekiyor.

Telefonların gelişmesi ile herhangi bir bilgiye ulaşmak için büyük ekranın karşısına oturmamızın gerektiği günler de eskide kalmış oldu. Günümüzde internette bir şeyler araştırmak istediğimizde günün büyük bir kısmında bizimle birlikte gelen akıllı telefonlarımıza başvurabiliyoruz. Bu hala birçok kullanıcının gözünde inanılmaz bir teknoloji olsa da teknoloji alanında günümüze kadar kaydedilen ilerlemeler sayesinde bunun daha da ötesine geçmek mümkün hale geldi.

Artırılmış gerçeklik (AR) yeni bir teknoloji olmanın aksine birkaç senedir hayatımızın merkezinde yer alan bir teknoloji ancak büyük şirketler, böylesine önemli bir teknoloji ile ilgili önemli bir ilerleme kaydetmede yeterince ilerleme kaydemedi. Bu elbette ki AR ve VR teknolojilerinin önemini yitirdiği anlamına gelmiyor. Bugün Apple ve Samsung başta olmak üzere AR gözlükler üzerinde çalışmalarını süratle devam ettiren birçok şirket bulunuyor.

WalkingCat isimli bir Twitter kullanıcısının hesabı üzerinden yayımladığı iki video, Samsung'un geliştirme aşamasında olabileceği iki farklı akıllı gözlüğü gösteriyor. Samsung Glasses Lite'a yer verildiği iddia edilen videodaki gözlüğe göre cihazın akıllı telefonlara, tabletlere ve diğer cihazlara bağlanmasına ve uygulama deneyimlerini bir üst seviyeye taşımasına olanak sağlıyor.

Twitter kullanıcısının paylaştığı görüntüleri doğrulamanın bir yolu olmasa da 9to5Google'a göre bu kullanıcı daha önce Galaxy Tab S7 Lite ve Galaxy Chromebook 2 de dahil olmak üzere geçmişte Samsung'un henüz piyasaya sürmediği birkaç cihaza ilişkin doğru sızdırmalar yaptı.

Kullanıcının paylaştığı ilk video, Samsung Glasses Lite'a odaklanıyor. Bu videoda yer verilen görüntülere göre kullanıcıları akıllı telefon, tablet ve Windows bilgisayarlar da dahil olmak üzere birbirinden çeşitli cihazlarla entegreli bir biçimde çalışan bir gözlük bekliyor.

İkinci videonun odak merkezinde Microsoft HoloLens'in daha gelişmiş bir versiyonuna sahip olan bir gözlük yer alıyor.

and..... this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb