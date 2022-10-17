Samsung Artırılmış Gerçeklik Gözlükleri İçin Yeni Bir MicroLED Tasarlıyor

MicroLED teknolojisiyle ekran sektöründe büyük bir devrimin öncüsü olan Samsung, aynı teknolojiyi AR tarafında da kullanmak istiyor. Samsung, ürettiği yeni bir MicroLED tasarımı ile şimdiye kadar sıklıkla OLED kullanılan artırılmış gerçeklik gözlüklerine yepyeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

Samsung Display grubunun lideri Kim Min-Woo, geçtiğimiz günlerde artırılmış gerçeklik projeleri için MicroLED tabanlı bir ekran geliştirdiklerini belirtti. Silikon üzerinde MicroLED (LEDoS) olarak tanımlanan bu teknolojide klasik yöntemlerde kullanılan cam tabakanın yerini silikon alacak.

Artırılmış Gerçeklik Deneyimini Yeni Bir Seviyeye Taşıyabilir!

Artırılmış gerçeklik ile sanal gerçeklik gözlükleri arasındaki en büyük fark, AR gözlüklerinin ortamdaki ışık ile rekabet etmesi olarak görünüyor. Fiziksel dünyaya dijital nesneleri yansıtmak isteyen AR gözlüklerinde çok daha iyi ekran parlaklığı eşleşmesi gerekiyor. Bu sorundan yola çıkan Samsung, yeni MicroLED tasarımıyla artırılmış gerçeklik deneyimini daha üst bir seviyeye taşımak istiyor.

Samsung'un uzun vadeli hedefleri arasında inç başına 6.600 piksel yoğunluğa sahip olan LEDoS ekranalr geliştirmek geliyor. Samsung Display grubunun lideri Kim Win-Woo'ya göre çok daha iyi bir AR deneyimi için en az 5.000 PPI seviyesine ve pikseller arası 5 mikrometreden daha küçük mesafe teknolojisine ulaşmak gerekiyor. Samsung, LEDoS'un yanında OLED teknolojisini de taşıyan OLEDoS geliştiriyor. Meta'nın prototip AR gözlükleri için 10.000 nit olarak belirlediği hedefe LEDoS teknolojisiyle ulaşılabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse piyasadaki en parlak ekrana sahip telefonlardan olan Samsung S22 Ultra, yalnızca 1750 nit değerine ulaşabiliyor.