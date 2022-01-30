Samsung, Yakındaki Nehre Aylarca Asitli Atık Döktü, Nehir Yaşamı Sona Erdi

Dünya teknoloji şirketi Samsung Electronics’in ABD’nin Teksas eyaletindeki fabrikasında kriz meydana geldi. Samsung’un yarı iletken fabrikasının aylarca asit içeren atıkları nehre döktüğü ve nehirdeki canlı yaşamını öldürdüğü öğrenildi. Ortaya çıkan görüntüler, ‘Austin Su Havzası Koruma Departmanı’ tarafından incelenmesi için Austin Belediye Başkanı ve belediye meclisine gönderildi.

Kentin, Su Havzası Koruma Departmanı tarafından Austin'e gönderilen 27 Ocak tarihli bir rapora göre, nehre giren asidik atık miktarı bilinmiyor. Bunun yanında bölgenin su kimyası ve atığın sudaki yaşama verdiği zarar da henüz ölçülebilmiş değil.

763 Bin Galon Asidi Nehre Boşaltıldı

Fabrikalarının çoğunu kendi Güney Kore’de toplayan Samsung’un, Austin’de diğer şirketler için sözleşmeli olarak büyük bir çip üreten yarı iletken tesisi bulunuyor. Austin’de 7/24 çalışan bir yarı iletken fabrikası bulunan Samsung yaptığı açıklamada, 14 Ocak tarihinde yağmur suyu toplama havuzuna ‘endüstriyel atık salınımı’ yapıldığını onayladı. Şirket, bu salınımın fark edildikten hemen sonra engellendiğini ve çevreye olan etkiyi en aza indirmek için harekete geçildiğini söyledi.

Su Havzası Koruma Departmanı notuna göre Samsung’un fabrikası, 106 gün boyunca bölgedeki yağmur suyu havuzuna 763 bin galon asidik atık boşalttı ve bu da nehir kolunda büyük zarara neden oldu. Bölgede inceleme yapan Austin yetkilileri, bu ayın başında suyun ‘normalin çok altında’ bir pH seviyesine sahip olduğunu belirtti. Ancak yetkilier, 19 Ocak itibarıyla pH’ın normale yakın bir seviyeye döndüğünü söyledi. Bu tarih, Samsung’un doğru söylediğini gösteriyor.

Şirket sözcüsü Michele Glaze yaptığı açıklamada, ‘Samsung Austin Semiconductor çevre yönetimine bağlı kalacak ve Orta Teksas’ın doğal güzelliğini korumadaki rolünü üstlenecek’ dedi. Samsung’un endişe duyulan sülfat ve hidrojen peroksit konusunda özellikle çevre yetkililerine bilgi verdiği vurgulandı.