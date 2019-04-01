Samsung Aylık Güncelleme Sözü Verdi! (Hangi Modeller Güncelleme Alacak?)

Özellikle güncelleme konusunda kullanıcılarını üzen Samsung, bu yılki güncelleme notlarını paylaştı. Aylık güncelleme sözü veren şirketin güncelleme alacak Galaxy modelleri belli oldu.

Samsung güvenlik güncelleme sayfasını birkaç önemli değişiklikle güncelledi. Yaklaşık üç yıl önce tanıtılan Galaxy S7 ve S7 Edge modellerine dahi güncelleme sözü veren Samsung, Galaxy S10 varyasyonlarını ise aylık güncelleyecek.

Başta Android güncellemeleri olmak üzere kendi yazılımsal güncellemelerini de sunmayı planlayan Koreli şirket, S7 Active ve S8'e aylık güncelleme vermeyi planlıyor. Samsung'un tablet modellerini de es geçmediğini söylemek gerekiyor.

Galaxy J, Tab A ve A serisi modellerini de üç aylık güncellemeler arasına koyan Samsung, listelerin yıl içerisinde değişebileceği uyarısında bulundu. İşte aylık ve üç ayda bir güncelleme alacak Galaxy modelleri:

Aylık Güncelleme Alacak Modeller

Galaxy S7 Active, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S8 Active, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e

Galaxy Note 8, Galaxy Note 9

Galaxy A5 (2017), Galaxy A8 (2018)

Üç Ayda Bir Güncelleme Alacak Modeller