Samsung Aylık Güncelleme Sözü Verdi! (Hangi Modeller Güncelleme Alacak?)

Özellikle güncelleme konusunda kullanıcılarını üzen Samsung, bu yılki güncelleme notlarını paylaştı. Aylık güncelleme sözü veren şirketin güncelleme alacak Galaxy modelleri belli oldu.
Samsung güvenlik güncelleme sayfasını birkaç önemli değişiklikle güncelledi. Yaklaşık üç yıl önce tanıtılan Galaxy S7 ve S7 Edge modellerine dahi güncelleme sözü veren Samsung, Galaxy S10 varyasyonlarını ise aylık güncelleyecek.
Başta Android güncellemeleri olmak üzere kendi yazılımsal güncellemelerini de sunmayı planlayan Koreli şirket, S7 Active ve S8'e aylık güncelleme vermeyi planlıyor. Samsung'un tablet modellerini de es geçmediğini söylemek gerekiyor.
Galaxy J, Tab A ve A serisi modellerini de üç aylık güncellemeler arasına koyan Samsung, listelerin yıl içerisinde değişebileceği uyarısında bulundu. İşte aylık ve üç ayda bir güncelleme alacak Galaxy modelleri:
Aylık Güncelleme Alacak Modeller
- Galaxy S7 Active, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S8 Active, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e
- Galaxy Note 8, Galaxy Note 9
- Galaxy A5 (2017), Galaxy A8 (2018)
Üç Ayda Bir Güncelleme Alacak Modeller
- Galaxy S7, Galaxy S7 Edge
- Galaxy A5 (2016), Galaxy A6, Galaxy A6+, Galaxy A7 (2018)
- Galaxy A8+ (2018), Galaxy A8 Star, Galaxy A8s, Galaxy A9 (2018)
- Galaxy A2 Core, Galaxy A10, Galaxy A20, Galaxy A30, Galaxy A40, Galaxy A50, Galaxy A70
- Galaxy J2 (2018), Galaxy J2 Core, Galaxy J3 (2017)
- Galaxy J4, Galaxy J4+, Galaxy J4 Core, Galaxy J5 (2017), Galaxy J6, Galaxy J6+
- Galaxy J7 (2017), Galaxy J7 Duo, Galaxy J7 Max, Galaxy J7 Prime 2, Galaxy J7+, Galaxy J8
- Galaxy M10, Galaxy M20, Galaxy M30
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