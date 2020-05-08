Samsung'dan Banka Kartı Geliyor

Apple ve Huawei'nin ardından Samsung da banka kartı çıkarıyor. Samsung, Samsung Pay banka kartını piyasaya sürmeyi planlıyor. Samsung banka kartı hakkındaki detaylar haberimizde.

Samsung Banka Kartı Nasıl Olacak?

Samsung'un kişisel finans şirketi SoFi ile ortaklaşa bir banka kartı piyasaya süreceği açıklandı. Kartın ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir tarih bulunmuyor. Büyük ihtimal ile Samsung Pay banka kartı ülkemizde kullanılmayacak.

Şirket ayrıca bir “mobil para yönetim platformu” geliştiriyor. Platform hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Konu hakkındaki detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağı söyleniyor.

Apple geçtiğimiz aylarda kendi kartını çıkarmıştı. Aradan geçen sürede Huawei'de kendi banka kartını tanıtmıştı. Samsung'un da banka kartı çıkarıyor olması rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.

Sizler Samsung'un banka kartı çıkaracak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!