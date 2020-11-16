Samsung başkan yardımcısının telefonu şaşkınlık yarattı. Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong oldukça gizemli bir akıllı telefon ile görüntülendi. Peki, Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong hangi telefonu kullanıyor?

Samsung Başkan Yardımcısının Telefonu Nedir?

Samsung Ar-Ge merkezinde henüz satışa sunulmamış pek çok teknoloji geliştiriliyor. Günümüzde satışta olan Samsung marka akıllı telefonların tamamı söz konusu Ar-Ge merkezinde geliştiriliyor. Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong, geçtiğimiz hafta Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un Ar-Ge merkezini ziyaret etti.

Jae-Yong’un Ar-Ge merkezini ziyaret ettiği esnada çekilen bir fotoğrafta oldukça gizemli bir detay bulunuyor. Jae-Yong, görüntülendiği esnada elinde oldukça gizemli bir telefon yer alıyordu. Samsung başkan yardımcısının telefonu, bu zamana kadar satışa sunulan hiçbir telefona benzemiyordu. Söz konusu telefonun ne olduğu ise gündem oldu.

Gümüş renge sahip olan akıllı telefonun katlanabilir bir yapıya sahip olduğu anlaşılıyordu ancak cihaz, Güney Kore merkezli teknoloji devinin daha önce satışa sunduğu katlanabilir yapıya sahip olan Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Flip modellerine hiçbir benzerliği bulunmuyor. Bu durum, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Başkan yardımcısının elinde yer alan cihazın gizemi henüz çözülmedi fakat oldukça güçlü birtakım iddialar ortaya atıldı. Çok sayıda insan tarafından ortaya atılan iddiaya göre gümüş renge sahip olan cihaz, yana doğru genişleyebilen yapıya sahip. Bu iddiayı güçlendiren detay ise Samsung firmasının daha önce söz konusu tasarım ile patent başvurusunda bulunması.

Güney Koreli şirket tarafından geçmişte yapılan patent başvurusuna göre cihaz yana doğru genişleyebiliyor ve böylece cihaz normalde bir telefon boyutundayken istenildiği takdirde bir tablete dönüşebiliyor. Söz konusu iddia doğru ise yana doğru genişleyen yapıya sahip akıllı telefon modelinin tanıtılılma ihtimali bir hayli yüksek.

Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong’un elinde yer alan cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, yana doğru genişleyebilen bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor mu? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.