Samsung Bedava Note 8 Dağıttı

Teknoloji devi Samsung, biraz olsun Note 7 faciasını unutturmak adına harekete geçti ve beklenmedik bir hareket yaparak, Iberia Havayolları’nın bir uçuşunda 200 Samsung Galaxy Note 8’i ücretsiz olarak bütün yolculara dağıttı.

Güney Koreli telefon üretici Samsung, büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Note 7’nin ardı ardına patlamasıyla hayal kırıklığı yaşamıştı. Rakiplerine göre oldukça önde görülen ve başarılı bir tasarıma sahip olan telefon, bataryasında yaşanan bir sorun sebebiyle satışa çıkar çıkmaz patlama haberleriyle gündeme gelmeye başlamıştı. Neredeyse Android tabanlı bir el bombasına dönüşen telefon, ilk olarak havayollarınca yasaklanmış, ardından da tamamen toplatılmıştı. Note 7’deki patlama sorununun kronik olduğunun anlaşılmasından sonraysa birçok havaalanında Note 7’lerin uçuşlara alınmayacağına dair anonslar yapılmıştı.

Özellikle havaalanlarındaki imajını düzeltmek için yeni çalışmalar yapmaya başlayan Samsung, reklam faaliyetlerinin ilkini Iberia Havayolları ile yaptı. IB0513 sefer sayılı uçuşta yer alan bütün yolculara Samsung Note 8 hediye eden şirket, hediye edilen telefonların kutularına da “Bir yıl önce telefonlarınızı kapatmanızı istemiştik ancak şimdi biz sizlere sunuyoruz” şeklinde bir mesaj yerleştirdi. Yapılan anonsun ardından yolcular büyük bir şaşkınlık yaşarken, o anlarda böyle kameraya alındı: