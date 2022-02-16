Samsung Belirli Galaxy Cihazlarına 4 Yıl Güncelleme Sunacak!

Samsung, belirli Galaxy cihazlarda ‘One UI’ kullanıcı ara yüzü ve Android işletim sistemi için dört nesil boyunca güncelleme desteğini standart olarak sunacağını açıkladı. Güncelleme desteği Samsung Galaxy S serisi, Z serisi ve A serisi akıllı telefonların yanı sıra bazı Galaxy tabletler için de geçerli olacak. İşte detaylar!

Samsung Galaxy Cihazlarına 4 Yıl Güncelleme Desteği

Samsung Electronics, belirli Galaxy cihazlarında dört nesil boyunca ‘One UI’ kullanıcı ara yüzü ve Android işletim sistemi güncellemesi sunacağını ve bunu standart hale getirdiğini duyurdu. Şirket, bu kararı ile kullanıcılar için en güncel ve güvenli mobil deneyimi sunma kararlığını bir kez daha ortaya koydu.

Bu yeni standartla birlikte; daha önce üç nesle kadar güncelleme imkânı sunan Samsung, milyonlarca Galaxy kullanıcısının, güvenlik, üretkenlik, daha iyi kullanılabilirlik gibi en yeni özelliklere erişebilmesini sağlayacak. Samsung, Galaxy S serisi, Z serisi ve A serisi akıllı telefonların yanı sıra tabletlerin bir kısmı için de geçerli olacak bu uygulama, Galaxy ekosistemindeki diğer ürün serileri için de yaygınlaştırılacak.

Android işletim sistemi güncellemeleri sunmak üzere ‘Samsung One UI’ aracılığıyla iş ortaklarıyla yakın bir iş birliği içinde çalışan Samsung, ayrıca ‘One UI Watch’ ve ‘Wear OS Powered by Samsung’ için de dört yıla kadar güncelleme desteği sunacak. Şirket böylece kullanıcıların en yeni Galaxy Watch özelliklerini keyifle deneyimleyebilmesini sağlayacak.

Samsung, daha uzun süre boyunca ‘One UI’ güncellemeleri sağlamanın yanı sıra seçili Galaxy cihazlarının güvenliğini sağlamak üzere yeni güvenlik güncellemelerinin sağlandığı süreyi de beş yıla çıkarıyor. Bu güncellemeler, Samsung'un ödüllü güvenlik platformu ‘Samsung Knox’ ile birlikte potansiyel güvenlik tehditlerine karşı Galaxy cihazlarına daha güvenli ve uçtan uca koruma sağlamış olacak.

Bunun yanında Samsung Galaxy Enterprise Edition kullanıcıları, ‘Samsung Knox Suite’ çözümleri için bir yıllık lisans hakkı almak kaydıyla güvenlik güncellemeleri gibi birçok özelliğe erişebilecek ve cihazlarını izleyerek yönetebilecek. Dört nesil ‘One UI’ ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak Galaxy cihazlarından bazıları şöyle;

Galaxy S Serisi : Galaxy S22, S22+, S22 Ultra'nın yanı sıra Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE ve yeni çıkacak S serisi cihazlar

: Galaxy S22, S22+, S22 Ultra'nın yanı sıra Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE ve yeni çıkacak S serisi cihazlar Galaxy Z Serisi : Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 ve yeni çıkacak Z serisi cihazlar

: Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 ve yeni çıkacak Z serisi cihazlar Galaxy A Serisi : yeni çıkacak olan A serisi cihazlardan bazıları

: yeni çıkacak olan A serisi cihazlardan bazıları Galaxy Tabletler: Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra ve yeni çıkacak Tab S serisi cihazlar

Dört yıla kadar ‘One UI Watch’ ve ‘Wear OS Powered by Samsung’ güncellemesi alacak Galaxy cihazları arasında da aşağıdakiler yer alıyor;

Galaxy Watch: Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic ve yeni çıkacak Galaxy Watch serisi cihazlar

Dört nesil boyunca One UI güncellemesi almaya uygun olmayan Galaxy cihazları ise üç nesil boyunca One UI ara yüzü güncellemesi almaya devam edecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.