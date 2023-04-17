Google'ı Bekleyen Tehlike: Samsung, Bing Arama Motoruna Geçmeyi Planlıyor

Samsung, şu anda %90'ın üzerinde pazar payıyla arama motoru pazarına hâkim olan Google yerine Microsoft'un Bing arama motorunu kullanmayı düşünüyor. Bunun nedeni, Microsoft'un Bing'inin kısa bir süre önce ChatGPT adlı bir yapay zekâ sohbet botu ile entegre edilmiş olması ve bu sayede her zamankinden daha akıllı hâle gelerek Google'ın pazardaki konumuna potansiyel bir tehdit oluşturmasından kaynaklanıyor.

Bu büyük bir mesele çünkü Google'ın Samsung ile olan sözleşmesi şirkete yıllık tahmini 3 milyar dolar gelir kazandırıyor. Samsung Bing'e geçerse, Google bu önemli miktardaki geliri kaybedebilir. Dahası, Apple da cihazlarında varsayılan arama motoru olarak Bing'e geçerse, Google yıllık 20 milyar dolarlık bir geliri kaçırabilir.

Google Yapay Zekâ Teknolojilerine Ağırlık Veriyor

Bu potansiyel kayba karşılık olarak Google kendi yapay zekâ teknolojilerini hızlandırıyor ve mevcut arama motorundan daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan yapay zekâ destekli yeni bir arama motoru sunmayı planlıyor. Bunun nedeni, yapay zekâ odaklı arama motoru pazarındaki rekabetin şiddetli olması ve Google'ın bir adım önde olması gerekliliğinden geçiyor.

Google'ın kendi sohbet botu Bard, Microsoft'un ChatGPT'si kadar iyi karşılanmamış olsa da şirket arama motoru deneyimini modernize etmeye kararlı. Arama motoru sektörü 2022 yılında 162 milyar dolar değerinde olacak, dolayısıyla Google'ın neden bir adım önde olmak için bu kadar yatırım yaptığını anlamak zor değil.

Samsung'un nihayetinde Bing'e geçmeyi mi yoksa Google'da kalmayı mı tercih edeceğini göreceğiz. Her iki durumda da en iyi yapay zekâ destekli arama motorunu yaratma yarışı kızıştıkça bu teknoloji devleri arasındaki rekabet de kızışmaya devam edecek.