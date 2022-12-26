Samsung'un Bir Serisi Daha One UI 5.0 Güncellemesini Aldı

Samsung, en son One UI 5.0 güncellemesini Galaxy F ve Galaxy M serisi akıllı telefonlara sunmaya başladı. Şirket, One UI 5.0 ile Android 13 işletim sistemi güncellemesini tam altı adet M serisi telefona sundu.

Şirket, yaptığı basın açıklamasıyla One UI 5.0 güncellemesinin Galaxy M53, Galaxy M52 5G, Galaxy M33, Galaxy M32 5G, Galaxy M32 ve Galaxy M13 5G akıllı telefonlar için artık mevcut olduğunu doğruladı.

One UI 5.0, kullanıcı deneyimini geliştirmek için birkaç yeni özellik ekliyor. Kullanıcılar artık düzenlemek, iyileştirmek ve kişiselleştirmek için kilit ekranına fotoğraf ve video yükleyebiliyor. Kullanıcılar ayrıca ana ekranda yer açmak için birçok widget'ı tek bir widget'ta birleştirebiliyor. Zil sesi ve titreşim seviyelerine daha kolay ulaşabilmek için menü seçenekleri de One UI 5.0 ile yeniden tasarlanmış durumda.

Samsung Galaxy F ve Galaxy M Serisi, One UI 5.0 Güncellemesini Aldı

Ek olarak son One UI 5.0 sürümü, duvar kağıdına dayalı olarak 16 adede kadar önceden ayarlanmış renk teması içeriyor. Kullanıcılar, Object Eraser aracıyla istenmeyen kişileri, nesneleri, gölgeleri ve yansımaları görüntülerden hızlı ve basit bir şekilde kaldırabiliyor. Orijinal resmin standardını yükselten Photo Remaster sayesinde eski resimler daha keskin hâle getirilebiliyor. Samsung, yalnızca seçili Galaxy M serisi cihazların Object Eraser ve Photo Remaster'ı destekleyeceğini söyledi.

Çoklu görevler için One UI 5.0, Split Screen View özelliği aracılığıyla açılır pencere veya bölünmüş ekran modları da sunabiliyor. Kullanıcılar yalnızca tek bir kaydırma hareketiyle, son uygulamalar listesinden ve uygulamaların kenarından olduğu gibi birkaç pencere açabiliyor.

Yeni One UI 5.0 güncellemesi Samsung'un telefonlarına çepeçevre yeni bir görünüm kazandırıyor, bu nedenle güncelleme telefonunuza geldiyse denemeniz öneriliyor.