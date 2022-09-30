Samsung'un Bir Tableti Daha Android 12'ye Kavuşuyor

Samsung, uygun fiyatlı Galaxy Tab A8 tablet için Android 12 güncellemesini seçili Avrupa bölgelerinde yayınlamaya başlıyor.

Android 13'ün Pixel telefonlar için zaten mevcut olmasına ve One UI 5.0 beta tüm hızıyla devam etmesine rağmen, Galaxy Tab A8'in LTE sürümleri geçen yılki kararlı Android 12 sürümünü yeni alıyor. Bu bütçe dostu tablet Ocak 2022'de piyasaya sürüldü ve şaşırtıcı bir şekilde Android 11 önceden yüklenmiş olarak kullanıcılara sunuldu.

Güncelleme Pek Çok Avrupa Ülkesine Sunuluyor

SamMobile tarafından bildirildiği üzere OTA güncellemesi artık Avusturya, Bulgaristan, Baltık bölgesi, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Kuzey Ülkeleri, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre ve Birleşik Krallık dâhil olmak üzere Avrupa'nın geniş kesimlerinde yayılmaya başlıyor.

Samsung Galaxy Tab A8'deki Android 12, Galaxy S22 serisinde bulunan en son sürüm olan 4.1 yerine One UI 4.0 ile geliyor.

Galaxy Tab A8 için Android 12, önümüzdeki haftalarda yukarıda belirtilen bölgelerde bir OTA güncellemesi yoluyla gelmesi gereken X205XXU1BVI6 ürün yazılımı sürümünü getiriyor. OTA güncellemesinin gelip gelmediğini kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Kur'a gidebilirsiniz.