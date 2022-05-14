Samsung'un Bir Telefonu Daha One UI 4.1 Güncellemesine Kavuştu

Samsung her geçen ay yeni Samsung modellerine One UI 4.1 güncellemesini göndermeye devam ediyor ve bugün bu kervana Samsung Galaxy M22 de katıldı.

Defalarca söylediğimiz gibi Samsung, cihazları için büyük yeni Android sürümlerinde zamanında güncellemeler yayınlamada gerçekten iyi iş çıkarıyor ancak kimi zaman bazı telefonlarda gecikmeler yaşanabiliyor. Her yıl piyasaya sürdüğü çok sayıda telefon nedeniyle bu süreç kaçınılmaz olarak hem yoğun hem de kısmen aylar sürebiliyor.

Ekim 2021'de piyasaya sürülen Galaxy M22'nin (Android 12 ile geldi) artık nihayet One UI 4.1 güncellemesine kavuştu ve Samsung Galaxy M22 sahipleri artık Android 12'nin tadını çok daha iyi çıkarabilecek. Cihaz ayrıca artık güncel olmayan Nisan 2022 güvenlik yamasını da alıyor ancak böylesine nispeten eski bir cihaz için bir ay geride kalmak oldukça normal.

Samsung Galaxy M22'de One UI 4.1 Güncellemesi Artık Mevcut

Düşük teknolojiden bahsetmişken, uygun fiyatlı olması ve nispeten daha eski teknolojiler kullanması nedeniyle Galaxy M22, One UI'nin Core sürümünü çalıştırıyor ve bu, üst düzey cihazlarda bulunan bazı özelliklerin burada kullanılamayacağı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy M22'nin bu Android 12 güncellemesi, hem Suudi Arabistan'da hem de BAE'de M225FVXXU4BFD8 yapı numarasıyla birlikte geliyor ve bu, şimdiye kadar piyasaya sürüldüğü tek iki ülke niteliği taşıyor. Güncellemenin küresel çapta ne zaman yayılacağı konusunda henüz bilgi yok ancak çok fazla sürmesi beklenmiyor.