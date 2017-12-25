Samsung, Bitcoin Madenciliği İşine Giriyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Bitcoin mining (Bitcoin madenciliği) işine giriyor. Rus Bitcoin şirketi Baikal ile kripto madenciliği üretiminde kullanılmak üzere 14 mn ASİC çiplerin üretimi için anlaştığını duyuran Samsung, kriptokrasi piyasasına adım atmaya hazırlanıyor.

Samsung ile Baikal arasında imzalanan anlaşmanın maliyeti açıklanmazken, daha önce testleri gerçekleştirilen çiplerin seri üretimine 2018 yılında başlanacak. Baikal, Samsung Electronics tarafından üretilecek yeni çipleri, güncellenen yeni Bitcoin madenciliği yazılımında kullanacak.

Dünyanın en büyük beş pazarından biri olarak gösterilen Güney Kore'de, hem madencilik yazılımları hem de donanımlar sunan şirketler hızla popülerlik kazanmaya başladı.

Uzmanlar, genellikle Apple ve Qualcomm gibi daha güvenilir ortaklarla işbirliği kuran Samsung'un, adı pek duyulmamış Rus merkezli bir şirketle ortaklık kurmasının ticari bir risk olduğunu düşünmekle birlikte, şirketin Kriptokrasi piyasasında iddialı olmak istediğini söylüyor.

Bitcoin madenciliği için donanım üreten Çinli Bitmain şirketi, şu anda pazarın yüzde 70'ini kontrol ediyor. Ayrıca Japonya merkezli internet şirketi GMO da 7nm ASIC çipler üretmeyi planladığını bildirdi.