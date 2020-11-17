Samsung, Blockchain Tabanlı Private Share Uygulaması Üzerinde Çalışıyor

Samsung'un güvenli bir dosya paylaşım uygulaması üzerinde çalıştığı bilgisi aktarılıyor. Söylenenlere göre Private Share olarak adlandırılan uygulama, blockchain teknolojisini kullanıyor. İşte Private Share uygulaması hakkında gelen bilgiler.

Private Share Uygulaması Nedir? Samsung'tan Geliyor

SamMobile, Samsung'un Private Share adlı bir özellik üzerinde çalıştığını bildirdi. Söylenenlere göre uygulamada kullanıcının paylaştığı dosyaya son kullanma tarihi tanımlamasına izin veriyor.

Uygulama blok zinciri tabanlı güvenli bir dosya aktarım uygulaması olarak öne çıkacak. Paylaşılan dosyalar sona erme tarihi ve saatinden sonra alıcının telefonundan silinecek. SamMobile, uygulamanın Galaxy S30 serisinde piyasaya sürülebileceğini öne sürüyor.

Bu uygulama ile hassas resimleri, yasal belgeleri, pasaport / kimlik taramalarını ve daha fazlasını paylaşmak daha güvenli olabilir. Private Share uygılamasının nasıl çalışacağına dair henüz bir ekran görüntüsü veya şirket tarafından yapılan açıklama yok.

Detayların ilerleyen dönemde gelmesini beklemekteyiz. Galaxy S30 serisi 2021 yılının Ocak ayında tanıtılabilir. S30 serisinin S21 adı ile de çıkacağı söylentileri bulunuyor. Henüz bu serinin isminin ne olacağı da resmi olarak açıklanmış değil.

S30 serisi hakkında gelen tüm sızıntıları derlediğimiz yazımıza hemen aşağıda yer alan bağlantıdan kolayca ulaşabilirsiniz ve S30 serisi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Private Share hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

Sizler dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni dosya paylaşım uygulaması Private Share hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi hem bizlerle hem de diğer okurlarımız ile paylaşabilirsiniz.

S30 Serisi Özellikleri Nasıl Olacak?

Sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy S30 özellikleri şu şekilde olabilir.

Galaxy S30 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.2 inç

6.2 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Paneli: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Kamera: 12 MP + 12 MP + 64 MP

12 MP + 12 MP + 64 MP İşlemci: Snapdragon 875 / Exynos 2100

Snapdragon 875 / Exynos 2100 Batarya: 4,000 mAh

4,000 mAh Bağlantı: 5G / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.1

5G / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.1 Yazılım: Android 11 / One UI 3.0

Samsung Galaxy S30 serisi ile birlikte ne gibi yenilikler bizlerle buluşacak şu an için bilinmez ancak ilerleyen haftalarda bu konudaki detayların daha da netlik kazanacağını söyleyebilmek mümkün. S30 serisinde şu özellik olsa keşke dediğiniz bir özellik var mı? Yorumlardan S30 serisi ile ilgili de görüşlerinizi paylaşabilirisiniz.