Samsung Bombayı Patlattı: 6000 mAh Bataryalı Telefon

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung Şirketi, yepyeni bir telefon modeliyle kullanıcılarını selamlıyor. Şirket bu defa ilginç bir işe kalkıştı. İşte haberimizin detayları.

Samsung, bundan kısa bir süre önce katlanabilir ekrana sahip akıllı telefon üretmeye başlamıştı. Ancak bu konuda istediği başarıyı elde edemeyince daha farklı yollar denemeye başladı. Göründüğü kadarıyla şirket yeni olarak yüksek güce sahip bataryaları deneyecek.

Samsung bataryaları daha uzun süre dayanacak

Yeni Galaxy M20 ve Galaxy M30 serisi telefonların 6000 mAh güce sahip olduğu tahmin ediliyor. Şirketin yaptığı reklamda ekran üzerinde siyah Punto ile 6000 yazıldığı görüldü.

Birçok akıllı telefon için en önemli sorunlardan birisi de kesinlikle batarya problemidir. Bataryanın düşük olması nedeniyle bazı zamanlarda günü bile kurtarmak son derece zor oluyor. Samsung bunu tamamen bir problem olmaktan çıkarmak için çalışmalarına hız verdi.

Galaxy M30’ların Hindistan’da piyasaya sürülmesine sadece birkaç hafta kaldı ve bunun üzerinden heyecan yüksek diyebiliriz. Samsung daha farklı özellikler de tanıtacak. Peki sizce Samsung bu modeller ile gerçek başarıyı yakalayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.