Samsung'dan Bütçe Dostu Katlanabilir Telefon Geliyor

Samsung, hâlihazırda satın alınabilen birden fazla cihazla katlanabilir akıllı telefon pazarına hükmediyor. Güney Koreli teknoloji devi, pazardaki liderliğini artırmak için bu nispeten yeni pazardaki ürünlerini daha da çeşitlendirme peşinde. Şirket, yeni nesil Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanırken yeni bir rapor, Samsung'un önümüzdeki yıllarda bütçe dostu bir katlanabilir akıllı telefon sunabileceğini öne sürüyor.

Twitter'da sızıntılarıyla popüler olan @chunvn8888'den gelen bir rapora göre Samsung, şirketin Galaxy A serisinin bir parçası olarak piyasaya sürülecek daha ucuz bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte yeni katlanabilir akıllı telefonun yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenmiyor ve 2024 veya 2025'te resmiyet kazanacağı tahmin ediliyor.

Katlanabilir akıllı telefonun yeni modellerinin piyasaya çıkmasıyla birlikte fiyatlar da giderek düşüyor ve birkaç yıl içinde Samsung'un piyasaya bütçe dostu bir katlanabilir akıllı telefon sunması mümkün olacak.

Samsung Katlanabilir Telefon Pazarına Hâkim Olmaya Devam Ediyor

Güney Koreli teknoloji devinin burada en çok merak edilen hamlesi kullanacağı ekran ve özellikler noktasında olacak. Bütçe dostu bir telefon üretmek üst segment telefonları üretmeye göre nispeten daha zor çünkü birçok konuda ekstra karar mekanizmalarına ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Samsung'un izleyeceği yol merakla bekleniyor.

Katlanabilir akıllı telefonlara olan talep hızla artıyor. Display Supply Chain Consultants (DSCC) tarafından hazırlanan bir rapora göre bu yılın ilk çeyreğinde katlanabilir akıllı telefon sevkiyatı, geçen yılın aynı dönemine göre %571 artarak 2.22 milyon adete ulaştı ve Samsung %74 pazar payıyla katlanabilir telefon pazarına hâkim olmaya devam ediyor.