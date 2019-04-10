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Samsung Büyük Bir Sürpriz Yaptı: İlk Döner Kamera

Hakan Ayhan
Hakan Ayhan - | Mobil

Birçok kişi tarafından Galaxy A90 olduğu zannedilen ürün, Galaxy A80 en olarak tanıtıldı. Ayrıca Samsung bu sefer tüm kullanıcılarını şaşırtarak, büyük bir sürpriz yaptı. Yaptığı bu sürpriz; işlemci veya diğer özelliklerden ziyade, ön kamerası ile ilgili.

Cep telefonlarındaki problemlerden en önemlisi de, genellikle çentik yüzünden ortaya çıkıyor. iPhone modellerinde kullanılan damla çentik sistemi, her ne kadar  bu problemi ortadan kaldırabilse bile, yine de görüntü açısından pek de şık olmayan  görseller ortaya çıkıyor. Samsung bunu, tamamen bitirmek ve ön kamera sorununa açık çözüm bulabilmek için ilk döner kamera sistemini cep telefonlarında kullandı.

Samsung Galaxy A80 teknik özellikleri

Samsung Galaxy A80 modeli ile ilgili daha tutarlı yorumlarda bulunabilmek için, ürünün genel özelliklerini bilmek gerekiyor. İşte merakla beklenen Galaxy A80 an modelinin teknik özellikleri;

  • Model: SM-A805F
  • Boyutlar: 165.2 x 76.5 x 9.3 mm
  • Ekran: 6.7 "(170.2mm) Süper AMOLED
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730
  • Kamera: 48MP, CMOS F2.0, 8MP, CMOS F2.2, 3D Derinlik
  • RAM Boyutu (GB): 8GB
  • Hafıza Boyutu (GB): 128 GB

Orta segmentte değerlendirilen Samsung Galaxy serisine göre bu özellikler, son derece iyi. Model, Full HD bir ekran kullanacak ve ekranın çözünürlüğü de 1080x2400 kalitesinde olacak.

Samsung Galaxy A90 modeli, 3D derinlik kamerasına da sahip. Böylece sanal gerçeklik teknolojisinin kameralarını da, rahatlıkla kullanabileceksiniz.

48 MP çözünürlüğe sahip kameralar, aynı zamanda yüksek bir algılama kapasitesine sahip. Ön kamera; yukarıda sabit ve dönen bir başlık olarak yer almaktan ziyade, kapanıp açılabilen bir sisteme sahip. Samsung'un bu yeni modelini beğendiniz mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz.

 

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