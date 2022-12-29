Samsung'un Yeni Buzdolabında TikTok ve Instagram Kullanmak Mümkün

Gelecek hafta gerçekleşecek CES 2023 etkinliği öncesinde Samsung, en yeni teknolojilerle donattığı buzdolabını tanıttı. Samsung'un bu yeni buzdolabı, video izlemek, SmartThings uyumlu akıllı ev cihazlarını kontrol etmek, notlar yazmak, tariflere bakmak veya aile fotoğraflarını görüntülemek için kullanılabilen dev bir 32 inç dokunmatik ekrana sahip.

Bespoke Refrigerator Family Hub Plus adındaki bu yeni buzdolabı, 5 Ocak 2023'ten itibaren Samsung'un ABD'nin Las Vegas kentindeki CES 2023 standında sergilenecek. 21,5 inç ekrana sahip önceki nesil buzdolabına kıyasla, yeni modelin ekranı tam 32 inç.

Kullanıcılar, Samsung TV Plus uygulaması aracılığıyla ABD'de 190'dan fazla, Güney Kore'de ise yaklaşık 80 kanalı izleyebilecek.

Ekran portre odaklı olduğundan Instagram, TikTok ve YouTube Shorts gibi hizmetler, dikey formatlı videolar için optimize edilmiş durumda. Kullanıcılar ayrıca Samsung'un Bespoke Atelier uygulamasını kullanarak sanat eserlerini ve tabloları ekranda görüntüleyebilecek.

Yeni Buzdolabı Google Fotoğraflar'ı da Destekliyor

Bespoke Refrigerator Family Hub Plus, yerleşik SmartThings özelliğine de sahip, bu da kullanıcıların ayrı bir IoT hub'ı satın almasına gerek olmadığı anlamına geliyor. Buzdolabı tam 6 SmartThings hizmeti sunuyor:

SmartThings Energy

SmartThings Cooking

SmartThings Air Care

SmartThings Home Care

SmartThings Pet Care

SmartThings Clothing Care

Şimdiye kadar, Samsung'un Family Hub buzdolaplarında yalnızca OneDrive entegrasyonu vardı ancak en son modelle birlikte Samsung, Google Fotoğraflar için destek ekledi. Güney Koreli firma, temel gıda ürünlerini tek dokunuşla sipariş edebilmeniz için Amazon Your Essentials entegrasyonuna da yer vermeyi ihmal etmedi.

Peki siz bu yeni buzdolabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.