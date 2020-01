Samsung CEO'su Açıkladı! Galaxy Bloom Yeni Katlanabilir Telefon Olacak

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin isminin ne olacağı belli oldu. Samsung CEO'su Dj Koh, yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin ismini açıkladı.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'de Samsung'un gizli toplantılar yaptığı konuşuluyor. CES 2020'de yapılan gizli toplantılarda Samsung Galaxy Fold 2'nin Galaxy Bloom olarak adlandırılacağı açıklandı. Samsung CEO'su Dj Koh'un yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin nasıl görüneceğini toplantıda paylaştığı söyleniyor.

Gelen resimde Galaxy Bloom'un dikey olarak katlanacağı gözükmekte. Hemen aşağıdan gizli toplantıda çekilen fotoğrafa ulaşabilirsiniz. Galaxy Bloom'un 8K video çekeceği ve bu işlevi destekleyen ilk akıllı telefon olacağı konuşuluyor. Bloom'un hem 4G hem de 5G versiyonlarının olacağı söylenmekte.

Dj Koh gizli toplantıda ayrıca 11 Şubat'ta duyurulacak olan yeni akıllı telefon modellerinin S20, S20+ ve S20 Ultra olarak adlandırılacağını açıkladı. Galaxy S20 Ultra'nın 108 MP ana arka kamera ve 100x zoom desteğine sahip olduğu söyleniyor. Üç cihazın da 8K kayıt özelliğine sahip olacağı iddia ediliyor.

Samsung geçtiğimiz günlerde yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin nasıl olacağını açıklamıştı. Hemen aşağıdan Samnsung'un paylaşmış olduğu videoya ulaşabilirsiniz. Samsung Galaxy Bloom'un ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmeziğini korumakta.

Attendees of #SDC19 got a sneak peek at a brand new form factor Samsung is exploring for the foldable category of devices. #SamsungEvent pic.twitter.com/rGtpvNj0SJ