Samsung CEO’su İstifa Etti!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, CEO’su ve Başkan Yardımcısı Kwon Oh-hyun’un istifa ettiğini açıkladı. Oh-hyun, yaşanan krizde yeni bir liderin görevi devralmasını zamanının geldiğini söyledi.

Kwon Oh-hyun, şirket çalışanlarına gönderdiği mektupta, şirketin eşi benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduğunu ve bu süreçte daha yenilikçi ve daha genç birisinin görevi devralması gerektiğini söyledi.

Kararı kolay almadığını belirten Oh-hyun, “Bu kararı almam kolay olmadı ancak şirket içinde üzerimize yöneltilen suçlamalar ve kriz durumu nedeniyle farklı bir yaklaşımın belirlenmesinin doğru olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kwon Oh-hyun’un kriz olarak tanımladığı şey şüphesiz ki şirketin kurucusunun oğlu Lee Jae-yong’un Güney Kore yöneticilerine rüşvet vermesi nedeniyle tutuklanması. Şirketin sonraki CEO'su olarak görülen Lee Jae-yong, 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Samsung, bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yıla göre tam yüzde 179 oranında oranında kar yaparak 12.8 milyar dolarlık bir gelir elde etti.

Şirketin büyümesinde çok büyük katkısı olan Kwon Oh-hyun, 2012 yılından bu yana Samsung’un CEO’su olarak görev yapıyordu. Oh-hyun, Mart 2018’e kadar CEO olarak görev yapmaya devam edecek ve bu sırada yeni CEO’nun belirlenmesine yardımcı olacak.