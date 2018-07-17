Samsung CEO'su Note 9'u Kullanırken Kameralara Yakalandı

Birkaç ay sonra resmi olarak tanıtılacak olan Samsung Galaxy Note 9 hakkında şimdiye kadar pek çok sızıntı yapılmıştı. Note 9’a ait paylaşılan yeni görüntü ise bir sızıntıdan elde edilmedi. İlginç bir şekilde halka açık bir alanda cihaz Samsung CEO’sunun elindeyken bu görüntü elde edildi.

Samsung CEO’su DJ Koh, Samsung’un merakla ve heyecanla beklenen amiral gemisini, telefonun tanıtımından önce halka açık bir alanda kullandı. Koh, telefonu kullanırken oldukça rahat görünüyordu. Muhtemelen bu rahatlık, Note 9’un tasarım olarak Note 8’e çok fazla benzemesi ve aralarında görsel olarak pek bir farklılık bulunmamasından geliyor. Koh bu nedenle telefonun görüntülenmesini pek önemsememiş olabilir.

Görüntülerde, CEO’nun bir elinde Note 9’u tutarken diğer elinde de S-Pen’i tuttuğu görülüyor. Fotoğrafta cihaz çok net şekilde görünmese de bazı detaylar göze çarpıyor. Bu detaylardan ilkini, dikey yerine yatay olarak konumlandırılan çift kamera oluşturuyor. Fotoğrafta tam olarak görünmese de telefona ait ikinci detay, parmak izi okuyucunun kameraların hemen altında yer alıyor olması.

Note 9’un ön kısmında ise daha önce yapılan sızıntılar sayesinde pek bir değişiklik olmayacağını öğrenmiştik. Buna göre cihazın ön kısmında çerçevelerin biraz daha incelmesi dışında başka bir değişiklik bulunmuyor. Dolayısıyla Note 9, görünüş olarak Note 8’e bir hayli benziyor.

Samsung’un, Galaxy Note 9'u 9 Ağustos’ta New York City'de gerçekleşecek olan bir etkinlikte tanıtması ve 24 Ağustos’ta da satışa çıkarması bekleniyor.